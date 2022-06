Janez ogorčen zaradi dogajanja v Šiški: Ne boste verjeli, kaj počnejo (FOTO)

»Že kar nekaj časa je, kar sem opravil vse teste za vozniški izpit, a če se dobro spomnim, je cesta namenjena avtomobilom, pločniki pa pešcem,« piše ogorčeni bralec Janez iz Šiške. V ponedeljek se je v Ljubljano pripeljal malo pred 21. uro in ugotovil, da praktično ni parkirnega mesta, kjer bi lahko pustil svoje vozilo, pa čeprav je tam stanovalec. Razlog je bil koncert v bližnji kulturni ustanovi v ljubljanski Šiški.

Pa sam koncert sploh ni težava, težave povzročajo po Janezovem mnenju nekateri obiskovalci kulturnega dogodka, ki so vse prej kot kulturni. Vozila so namreč zapeljali na travo, nekateri pa so v celoti zaparkirali pločnike. Pravzaprav se je na eni od cest med Celovško cesto in Derčevo ulico na pločniku vila cela veriga (neoglobljenih) avtomobilov. »Kje so redarji in policisti, ko jih potrebuješ?«

Tako PU Ljubljana kot mestno redarstvo smo prosili za komentar. Ko ga prejmemo, ga bomo dodali.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.