Prometna nesreča v Laškem. FOTO: Bralec poročevalec

Okoli poldneva se je na Celjski cesti v občini Laško zgodila prometna nesreča. Vozilo je zdrsnilo s cestišča in obstalo na boku. Temu je bil priča tudi naš bralec in nam je posredoval fotografiji s kraja nesreče.Gasilci PGE Celje in PGD Laško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nevtralizirali razlite motorne tekočine.V nesreči je bila ena oseba poškodovana, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.