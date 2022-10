Izredno stanje na Počku: Hude detonacije, stanje je neznosno (VIDEO)

Vojaške vaje na Počku so stalnica Slovenske vojske, očitno pa je zadnje dni dogajanja na območju poligona razburilo okoliške prebivalce. Na nas se je obrnila bralka Andreja, ki je zapisala takole: »Danes oz. te dni vojno stanje na Počku. Hude detonacije celo dopoldne že par dni, danes pa neznosno! Na Počku je Slovenska vojska.«

Preverili smo, kaj se dogaja na vojaškem poligonu in ugotovili, da so v mesecu oktobru odobrene številne aktivnosti na območju poligona Poček. Tako bodo po urniku potekale vaje streljanja in usposabljanja v mesecu oktobru in novembru.