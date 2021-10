Izpolnjuje PCT-pogoj, a ni smel v trgovino

Po družabnih omrežjih krožijo zgodbe Slovenk in Slovencev, ki besnijo zaradi aplikacije zVem. V njej imajo namreč shranjeno potrdilo o izpolnjevanju PCT pogoja, do katerega pa v zadnjih dneh niso mogli. Razlog? Nadgradnja. Posledično so lahko iz seznama shranjenih covidnih potrdil izginile cele družinske zbirke dokumentov, nekateri pa se v aplikacijo brez ponovne aktivacije sploh niso mogli več vpisati. Če se ti takšna neprijetnost zgodi v tujini, pred trgovino (eden od pričevalcev na twitterju trdi, da se mu je ravno to zgodilo, saj je bila zbirka s potrdili prazna) ali ob inšpektorju, ki od tebe zahteva dokazilo za izpolnjevanje PCT pogoja, ti to seveda lahko predstavlja majceno težavo.

Po več objavah o težavah z aplikacijo zVem se je prek twitterja odzval Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz) in sporočil, da aplikacija zVem normalno deluje, a v nadaljevanj potrdil neprijetnosti za uporabnike aplikacije: »Pri nadgradnji so se nekaterim uporabnikom androida lahko izbrisali podatki iz lokalne zbirke potrdil DCP, ki jih je treba ponovno naložiti, ali ponovno aktivirati aplikacijo.«

Kaj morate najprej storiti, če uporabljate aplikacijo zVem? Preverite, ali so potrdila še shranjena in ali se še lahko vpišete v aplikacijo. Če so, odlično, če ne, jo ponovno aktivirajte. Za vsak slučaj si na mobilnik shranite še QR kodo PCT potrdila v obliki posnetka zaslona ali pa s seboj nosite še tiskano različico potrdila.

