Izmišljena zgodbica iz nakupovalnega središča razburila Slovence

Na twitterju je pozornost pritegnila objava (nelektorirano), da so v nakupovalnem središču po zvočniku iskali okuženo osebo, ki naj bi kršila izolacijo in brezskrbno nakupovala. Ker se menda ni zglasila na infotočki, so jo domnevno pozvali še enkrat in zagrozili, da jo bodo izpostavili z imenom in priimkom. »Qlandia Novo mesto, danes dopoldne. Po prijavi da se v centru nahaja okužena oseba, varnostna služba preko zvočnikov prosi osebo, da se javi na info točki. Ker ni odziva, poziv ponovijo z grožnjo, da bo oseba imenovana z imenom in priimkom. Po nekaj minutah se zbere 18 oseb. Haloo?«

Mnogi so zgodbi nasedli in so se zgražali, nekdo je celo dodal, da se je enako zgodilo v nakupovalnem središču na drugem koncu države, drugi pa so pisca opozorili, da se je nekaj takšnega govorilo in pisalo tudi o nakupovalnih središčih v Avstriji, a se je kasneje izkazalo, da je šlo za laž.

Kaže, gre za izmišljeno zgodbo tudi v tem primeru. Predstavnica novomeškega nakupovalnega središča nam je zatrdila, da se to pri njih enostavno ne bi moglo zgoditi. »V našem centru ozvočenje ne deluje, torej ta zgodba odpade. Prav tako skoraj ni možno, da bi naša varnostna služba tako ravnala. Center prav tako nima infopulta. Zgodbo sem preverila pri Intersparovi poslovalnici, kjer so mi tudi zagotovili, da pri njih tega primera ni bilo,« je odgovorila Natalija Glogovšek.

Da so informacije neresnične, odgovarjajo tudi v kranjskem nakupovalnem središču. Dodajajo še, da so, milo rečeno, neprijetno presenečeni. »Naša varnostna služba nikakor ne deluje na opisani način. Ves čas epidemije se maksimalno trudimo spoštovati vse odloke na čim prijaznejši način do kupcev. Pogoje PCT ves čas preverjamo dosledno v skladi z veljavnimi odloki. Enako kot v Novem mestu tudi v našem centru v Kranju nimamo infotočke, prav tako o primeru niso seznanjeni v trgovini Interspar,« je pojasnila Meta Ahačič.

Objava je, ko je z uporabnikom, ki je informacijo objavil, kontaktirala predstavnica nakupovalnega središča, izginila.