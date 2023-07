Huda ura: Celovška cesta poplavljena in blokirana, po Čopovi tekla »reka« (VIDEO)

V Ljubljani je zaradi poplavljenega cestišča zaprta Celovška cesta pri podvozu pod železniško progo, opozarja prometnoinformacijski center.

O podrtih drevesih poročajo iz naselja Varoš, Zgornji Boč, Lokovica, Kambreško in Anhovo.

Ob 18.28 je v Ulici Tončka Dežmana v Kranju meteorna voda tekla skozi streho osnovne šole. Gasilci GARS Kranj odmašili zamašen žleb.

Slabe tri ure prej so gasilci PGD Vinska gora in Bevče v naselju Vinska gora v občini Velenje s folijo prekrili streho objekta, ki jo je odkril veter, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Javil se nam je bralec iz središča Ljubljane, ki je dejal, da je skozi središče Ljubljane, po Čopovi ulici, skoraj tekla reka.

Sicer so za današnji večer in noč vremenoslovci predvsem za severno polovico Slovenije napovedovali močnejše nevihte z nalivi.

Zaradi plazu se je iztiril vlak na relaciji Zidani Most-Ljubljana Zaradi naleta na plaz, ki se je vsul čez oba tira, se je ob 21.35 pred železniško postajo Sava iztiril vlak, ki vozi na relaciji Zidani Most-Ljubljana. Po prvih informacijah je na vlaku sedelo okrog 20 potnikov, ki pa niso utrpeli nobenih poškodb, saj je vlak vozil zelo počasi, so potrdili na Slovenskih železnicah. (STA)

