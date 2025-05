Drama pri Novem mestu, moški naj bi grozil tudi z nožem in pištolo (FOTO)

Bralec nam je sporočil, da se je v torek v Stranski vasi pri Novem mestu zgodil hud incident. Tako naj bi nasilnež iz novomeškega romskega naselja Žabjak prišel med Rome v Stranski vasi in po glasnih ter hudih grožnjah uporabil še nož in pištolo. »Grozil je vsepovprek, zatem pa je v modernem audiju zapustil romsko naselje,« nam je še zaupal bralec.

Kaj o dogodku pravijo policisti?

»Policisti PP Novo mesto so bili okoli 21. ure obveščeni, da občan v Stranski vasi grozi s pištolo. Na kraj je bilo napotenih več policistov, ki so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je prišlo do spora med dvema moškima zaradi dogodkov iz bližnje preteklosti. Med njima je prišlo tudi do prerivanja. Pri tem je bilo izrečenih več groženj. Policisti uporabo pištole ali drugega nevarnega predmeta v dogodku niso potrdili, tako da bodo dogodek obravnavali kot kršitev javnega reda in miru in izdali plačilni nalog,« je pojasnil Jože Piletič, vodja OKC PU Novo mesto.

