Hrvati so ga zavrnili na dveh mejnih prehodih, negativni test ni bil dovolj

Obvezen PCR-test ali 10-dnevna karantena

Osebe, ki imajo na hrvaškem nepremičnino ali plovilo, sodijo med izjeme le v nujnih primerih, ko je potrebno nujno popravilo ali vzdrževanje. V takem primeru PCR-test ni potreben, je pa potrebno potrdilo, da gre za nujen primer.

čezmejni delavci, tranzitni potniki, učenci in študentje, ki na Hrvaškem ali zunaj nje ne bivajo dlje kot 12 ur;

delavci v pomorstvu in transportu, diplomati, policisti, vojaki in humanitarni delavci;

osebe, ki potujejo iz nujnih družinskih in poslovnih razlogov;

potniki, ki na Hrvaško potujejo zaradi nujnih zdravstvenih razlogov;

osebe, ki so prebolele covid-19. Na meji je treba pokazati zdravstveno dokumentacijo ali pozitiven test, iz katerega je razvidno, da je od konca bolezni preteklo vsaj 14 dni in ne več kot 90.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Pravila za prehod meje se spreminjajo iz dneva v dan glede na epidemiološke slike držav. Na nas se je obrnil bralec, ki ima na Hrvaškem nepremičnino in je pretekli vikend želel prečkati mejo. Na dveh mejnih prehodih so ga zavrnili, čeprav jim je dostavil negativni test na koronavirus. V Sloveniji sicer za večino dejavnosti veljajo opravljeni hitri testi, vendar to ne za prehod meje s Hrvaško. 6. februarja 2021 so začele veljati nove spremembe odloka o prehajanju meja.Hrvaška je Slovenijo konec novembra uvrstila na rdeči seznam držav EU, kar pomeni, da je treba za vstop imeti negativen PCR-test, ki ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali pa je treba PCR-test opraviti takoj po vstopu na Hrvaško in do negativnega rezultata počakati v domači karanteni.​Če testa ni mogoče opraviti, je oseba napotena v 10-dnevno karanteno. Otroci niso izjema za testiranje. Ta pravila so bila konec januarja podaljšana do 15. 2. 2021. Enako velja tudi za potnike, ki iz Hrvaške prihajajo v Slovenijo. Oseba, ki prihaja iz Hrvaške, se zaradi morebitne okužbe z virusom sars-cov-2 napoti v karanteno za deset dni.Obstajajo pa izjeme, ki veljajo za vstop brez karantene, z negativnim testom. Kot pojasnjujejo na spletni strani policije, oseba v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost virusa sars-cov-2.Izjeme, za katere test ni potreben:Lastniki nepremičnin ne veljajo za izjeme, zato morajo vsi lastniki plovil ali nepremičnin na Hrvaškem, ki prihajajo iz Slovenije, predložiti PCR-test. Hitri testi, vsaj do 15. 2. 2021, ne veljajo za tovrstne prehode meje.