Grozljivo prizorišče nočne nesreče v Ljubljani (FOTO)

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnje povezave.

V petek zvečer se je na Zaloški cesti v Ljubljani zgodila huda prometna nesreča, bralecpa nam je poslal fotografijo s prizorišča, ki priča, kako hud je bil trk avtobusa in osebnega vozila.Nesreča se je zgodila v petek, okoli 21.30, ko so bili ljubljanski policisti obveščeni o prometni nesreči na Litijski cesti v Ljubljani. Ugotovljeno je bilo, da je 37-letni voznik osebnega vozila vozil po Litijski cesti proti centru mesta in na nadvozu nad avtocesto zavijal levo proti avtocesti. Pri zavijanju pa ni upošteval prednosti voznika avtobusa, ki je v tem času pravilno pripeljal iz smeri centra mesta proti Sostrem. Osebno vozilo je po trku odbilo, še enkrat trčilo nazaj v avtobus, zatem pa med avtobusom in drogom semaforja tudi obstalo. V nesreči sta se oba voznika lažje poškodovala, trije sopotniki v osebnem vozilu pa so huje poškodovani in so jih iz vozila rešili gasilci s tehničnim posegom, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila tudi preiskovalni sodnik in državni tožilec. Policisti z zbiranjem obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin nesreče še nadaljujejo in bodo o vseh znanih dejstvih obveščali pristojno državno tožilstvo, so še dodali.