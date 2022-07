Našega bralca zanima, kako do povrnitve stroškov za morje po nasvetu Goloba

Pisal nam je bralec Gašper, ki je slišal izjavo predsednika vlade Roberta Goloba, da naj se pred covidom 19 bori z morjem in soncem. Zanima ga, kako do povrnitve stroškov letovanja kot zdravila in preventive, ki ga priporoča slovenski premier. Vprašanje se navezuje na izjavo premierja, ki jo lahko v celoti preberete tukaj.

Za odgovor na bralčevo vprašanje smo se obrnili na urad predsednika vlade, iz katerega so nam odgovorili: »Kot smo že pojasnili v Kabinetu predsednika vlade, je predsednik Vlade RS dr. Robert Golob s svojo izjavo glede covid-19 želel poudariti, da je poletje za spopad z virusom ugodnejše, saj lahko naravno pridobimo več vitamina D, ki pozitivno vpliva na krepitev imunskega sistema. Prav tako so znani pozitivni učinki morske vode na zdravje in počutje ljudi, še vedno pa najboljša zaščita pred težkim potekom bolezni covid-19 ostaja cepljenje.«

