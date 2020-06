Filmski lov za ubežnikom pri Vrtojbi: poglejte, kako se je končalo (VIDEO)

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Po spletnih omrežjih kroži posnetek policijskega lova za moškim, ki se je zgodil v četrtek. Pred možmi v modrem jo je ucvrl kar peš, za njim pa se je z vozili podilo več policistov (na posnetku smo prešteli štiri policijska vozila, od teh se je zdelo eno civilno), ki so ga dohiteli in tudi uspešno ujeli. Nekateri so pisali, da gre za migranta, mi pa smo zgodbo raziskali in ugotovili, da tako.Po pomoč pri iskanju pojasnil smo se obrnili na PU Nova Gorica, saj naj bi se dogodek zgodil pri Vrtojbi., ki je pri omenjeni policijski upravi pristojen za stike z javnostjo, je potrdil policijsko akcijo in razkril ozadje zgodbe.V krajšem pogovoru je za nas povzel dogajanje: na kontrolno točko se je iz Italije v Slovenijo pripeljal moški s fiatom ducatom, na katerem so bile nameščene avstrijske registrske tablice. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da nima ustreznih dokumentov. Kmalu za tem jo je peš ucvrl proti bližnjemu polju. Stekla je policijska akcija, v kateri so mu presekali pot in ga ujeli. Tokrat ni šlo za migranta, ampak za ruskega državljana, 28-letnika, za katerega je bil izdan evropski priporni nalog!Popoldne so ujetega ubežnika pripeljali pred preiskovalnega sodnika, ta pa je zanj odredil pripor.