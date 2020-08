Ekskluzivno: oglejte si prizore krvavega napada v Krškem (FOTO)

Na prizorišče so prihiteli policisti. FOTO: Bralec

Bralec, ki želi ostati anonimen, nam je poslal fotografije pestrega dogajanja prejšnji petek v Krškem, »ko so se Romi pred Eurospinom pretepali in klali z mačeto. Policisti so uporabili strelno orožje in dvakrat streljali v zrak.« Koliko velika je bila mačeta, kaže slika, je opozoril.Policija je pred dnevi o dogodku sporočila, da so 14. avgusta malo po 19. uri prejeli več klicev zaradi množičnega pretepa pred prodajalno v Krškem. Tja so napotili več policijskih patrulj, prva sta na kraj dogodka prispela policista PP Krško. »Opazila sta starejšega moškega, ki je bil močno okrvavljen, v bližini pa je bila ženska s sekiro v roki. Na njun ukaz jo je odložila. Toda v bližini so se pretepale še tri osebe. En moški je nameraval z mačeto zamahniti proti drugemu, zato je policist izstrelil opozorilni strel in preprečil napad. Toda drugi ni upošteval ukazov policistov in je s kolom pretepal moškega na tleh, zato so policisti sprožili še en opozorilni strel. Za pretepače so uporabili prisilna sredstva, jih obvladali in jim zasegli nevarne predmete,« je sporočila tiskovna predstavnica PU Novo mestoVzrok za pretep naj bi bil spor med člani dveh družin, ki se med sabo poznajo. 30- in 23-letniku so odvzeli prostost in jima odredili pridržanje zaradi suma poskusa uboja. Tri lažje poškodovane so reševalci odpeljali v bolnišnico.