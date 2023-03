Dva najditelja: en se je počutil kot heroj, drugi kot kriminalec

Veste, kaj narediti, če najdete osebne dokumente ali bančno izkaznico? Če ste se kdaj znašli v vlogi tistega, ki je omenjene dokumente izgubil, potem najbrž veste, kako mučno je iskanje izgubljenih stvari in le upamo lahko, da ste imeli srečo in da so izgubljene stvari prišle v roke poštenemu najditelju, ki vam je izgubljeno vrnil. Če ne, ste imeli verjetno kar nekaj dela in stroškov s preklicevanjem starih in naročanjem novi dokumentov.

Kljub temu da večina ve, kaj je prav, se najditeljem se pogosto zgodi, da ne vedo, kako postopati, ko najdejo izgubljene osebne dokumente. Zaradi slabih izkušenj, ki jih imajo, se dogaja tudi, da najdeno pustijo na svojem mestu in obrnejo glavo stran, saj niso pri volji za ukvarjanje z birokracijo.

Dva bralca, ki sta dokumente našla in jih hotela vrniti lastnikom, sta imela zelo različni izkušnji, zato smo povprašali na policiji, kakšen je pravilen protokol.

Dva poštena bralca, dve različni izkušnji

Bralka Sanja, ki je sredi Ljubljane našla osebni dokument, vozniško dovoljenje in bančno kartico, je naprej lastnika skušala najti preko družabnih omrežij. Poslala mu je sporočilo in nato skušala najti njegovo telefonsko številko na spletu. Ker je telefon zvonil v prazno, na sporočilo pa ni bilo odgovora, je čez nekaj ur vse troje odnesla na policijsko postajo. Na njeno presenečenje so dokumente vzeli brez vprašanj in zapisnika, policist se je zahvalil in rekel, da bodo zadevo uredili. Lastnik dokumentov se je naslednji dan javil, se iz srca zahvalil in najditeljici poslal darilce.

Povsem drugačno izkušnjo pa je imel naš bralec Miha, ki je našel osebni dokument v nakupovalnem središču. Pošteni najditelj je dokument odnesel do varnostnika v nakupovalnem središču, kjer so ga po njegovih besedah »popisali kot kriminalca«. Pravi, da je moral do podrobnosti opisati, kje in kako je našel dokument. »Na koncu sem se počutil, da sem naredil nekaj narobe, ne pa da sem opravil dobro delo. Človek po taki izkušnji res pomisli, ali bi naslednjič naredil enako.«

Kakšna je praksa in kakšni so postopki, če nekdo najde izgubljeno stvar, smo povprašali na PU Ljubljana, kjer so nam odgovorili tako: »V skladu z določili Pravilnika o postopku z najdenimi stvarmi je obveznosti poštenega najditelja, da mora najdeno stvar vrniti lastniku ali pa jo izročiti Policiji, ki o najdbi vedno sestavi zapisnik. Prav tako Policija nato išče lastnika najdene stvari in objavi podatke na svojih spletnih straneh (v rubriki Najdene stvari) kot tudi na oglasni deski policijske postaje, na območju katere je bil predmet najden.«

