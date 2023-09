Držati morajo vrata avtobusa, da voznik sploh lahko pelje? Takšna je druga plat medalje

Bralka v Mariboru uporablja javni promet, avtobus, za prevoz na delo (izvaja ga Javno podjetje Marprom). A kot trdi, da so na progi številka 16 pogosto težave z okvarami, zaradi česar zamuja v službo. Opozarja, da se včasih zgodi, da če se želijo peljati, morajo potniki držati vrata, da lahko šofer sploh spelje, kar je po njenih besedah nezaslišano.

»Mislim, da to pa je šlo preko vseh mej, plačujem mesečno delavsko vozovnico, v službo pa se moram znajti, če se avtubus pokvari,« se jezi bralka.

Klicala je že na Marprom in skušala rešiti zadeve, a njene besede menda niso padle na plodna tla.

Tehničnih težav ne zanikajo

Obrnili smo se na Marprom, od koder so glede menda pogostih okvar avtobusa na progi 16 pojasnili: »Na mestnem avtobusu, ki vozi na liniji št. 16, v zadnjem mesecu dni nikdar ni prišlo do takšne okvare, ki bi imela za posledico izpad prevoza oziroma celotnega voznega kroga. Če je prišlo do določenih tehničnih težav, smo v najkrajšem možnem času zamenjali avtobus, tako da izpadov na liniji, kot že rečeno, ni bilo.«

Priznavajo, da so na enem vozilu, razporejenem na omenjeno linijo, res zaznali težavo z vrati, a je bila medtem že odpravljena. »Prav zaradi okvarjenih vrat je bil avtobus dvakrat zaporedoma začasno umaknjen z linije in nadomeščen z drugim vozilom. Informacija, da so morali potniki med vožnjo držati vrata, nam ni poznana.«

Najstarejši avtobus star 21 let

V floti je najstarejši mestni avtobus, ki je trenutno še v uporabi, letnik 2002, povprečna starost voznega parka pa znaša osem let. »Nazadnje so bila nova vozila nabavljena v letu 2022, in sicer 3 vozila na električni pogon in 7 na dizelskega z motorji najvišjega okoljskega standarda,« so nam pojasnili. Dodali so še, da v sodelovanju z Mestno občino Maribor do konca leta 2023 načrtujejo prihod treh novih avtobusov na električni pogon.

Opravičilo bralki

»Bralki se za težave iskreno opravičujemo in ji hkrati sporočamo, da se v podjetju Marprom iz Skupine JHMB s skrbnim vzdrževanjem vozil in z rednimi pregledi poskušamo v čim večji meri izogniti okvaram. Žal na te povečini nimamo vpliva in jih tudi ni moremo predvideti v naprej. Pri izvajanju mestnega potniškega prometa je pomemben dejavnik tudi promet v koničnem času, kjer prav tako nimamo vpliva na dogodke, s katerimi smo soočeni. Protokol obveščanja in odzivnosti ob začasnih zaporah zaradi nepredvidljivih dogodkov v prometu pa poteka nemoteno in ažurno, tako da v podjetju takoj odreagiramo na nastale situacije,« so zapisali v odgovoru PU Ljubljani.

Pa še to: so potniki, ko so na liniji težave, upravičeni do kakšnega popusta pri nakupu delavska mesečne vozovnice? »Ob tehničnih težavah z avtobusom na liniji si vedno prizadevamo, da nemudoma zagotovimo nadomestno vozilo. Zato potniki v takih primerih niso upravičeni do popusta,« so nam odgovorili iz Marproma.

