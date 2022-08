Dramatično dogajanje v ljubljanskem hotelu: turisti gledali, kako so gasilci prevzeli vajeti (FOTO)

Bralka Katja nam je poslala fotografije dramatičnega dogajanja v enem izmed ljubljanskem hotelov, kjer je v večernih urah prišlo do intervencije. Na delo je prišlo kar osem gasilskih vozil in svoje delo so opravili profesionalno. Nekaj jih je vstopilo v prostore hotela. Kaj točno je sprožilo posredovanje gasilcev zaenkrat še ni znano.

FOTO: Bralka

FOTO: Bralka

Pred hotelom se je zbrala množica prestrašenih turistov, ki so z strahom v očeh spremljali dogajanje in se spraševali, kaj se dogaja. Ko so videli, kako so gasilci po uspešni intervenciji zapustili hotel, so si oddahnili in se vrnili v hotel.

Imate tudi vi zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.