Posredovanje v ljubljanskem Polju: zaprli cesto in onemogočili izhod iz naselja (FOTO)

Danes se nam je oglasila bralka Nika, ki je sporočila, da so na ljubljanskem Polju zavarovali območje. Kot je zapisala, so zaprli cesto, izhod iz naselja pa ni mogoč. Zakaj so zaprli cesto, ni vedela, je pa omenila, da je govora o bombah, orožju ...

V zvezi s tem smo se obrnili na Policijsko upravo Ljubljana, kjer so nam potrdili informacije, ki jih je imela bralka. »Danes v popoldanskih urah smo bili obveščeni o najdbi neeksplodiranega ubojnega sredstva na območju ljubljanskega Polja. Policisti so kraj zavarovali, nato pa predmet s pomočjo bombnih tehnikov Specialne enote policije in strokovnjakov DENUS odstranili,« so nam poročili.

Dodali so še, da policisti ugotavljajo okoliščine najdbe in zbirajo obvestila, o katerih bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

