POLICIJA ZBIRA OBVESTILA

Posredovanje v ljubljanskem Polju: zaprli cesto in onemogočili izhod iz naselja (FOTO)

S policijske uprave so nam sporočili, da policisti ugotavljajo okoliščine najdbe in zbirajo obvestila.
Fotografija: Bralko je zanimalo, kaj se je dogajalo. FOTO: bralka Nika
Bralko je zanimalo, kaj se je dogajalo. FOTO: bralka Nika

M. J.
13.09.2025 ob 19:04
13.09.2025 ob 19:44
M. J.
13.09.2025 ob 19:04
13.09.2025 ob 19:44

Danes se nam je oglasila bralka Nika, ki je sporočila, da so na ljubljanskem Polju zavarovali območje. Kot je zapisala, so zaprli cesto, izhod iz naselja pa ni mogoč. Zakaj so zaprli cesto, ni vedela, je pa omenila, da je govora o bombah, orožju ...

V zvezi s tem smo se obrnili na Policijsko upravo Ljubljana, kjer so nam potrdili informacije, ki jih je imela bralka. »Danes v popoldanskih urah smo bili obveščeni o najdbi neeksplodiranega ubojnega sredstva na območju ljubljanskega Polja. Policisti so kraj zavarovali, nato pa predmet s pomočjo bombnih tehnikov Specialne enote policije in strokovnjakov DENUS odstranili,« so nam poročili.

Dodali so še, da policisti ugotavljajo okoliščine najdbe in zbirajo obvestila, o katerih bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Bela hiša potrdila diagnozo: zdravstvena kriza Donalda Trumpa

Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni

Po odmevni izjavi šefa SDS o plačevanju oskrbe staršev, objavljamo, kaj si mislijo Slovenci

Starša hitela k hudo poškodovanemu sinu v Ljubljani, zdaj se je oglasil voznik črnega audija (FOTO)

Pogrešano dekle (17) našli v stanovanju z več Sirci, bila je napol mrtva

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

