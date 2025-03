Drama v Ljubljani: moški padel s Krakovskega mostu

V uredništvo smo prejeli sporočilo bralca Blaža, ki je okoli 10. ure na Dunajski cesti v Ljubljani opazil gasilsko vozilo na nujni vožnji, seboj pa so imeli tudi reševalni čoln.

Kot so nam pojasnili na ljubljanski gasilski brigadi, ob prihodu na kraj njihova pomoč ni bila več potrebna. Kaj se je zgodilo, so nam povedali na Policijski upravi Ljubljana.

Ljubljanski policisti so bili okoli 9.30 obveščeni o dogodku na območju centra Ljubljane, kjer je s Krakovskega mostu v reko Ljubljanico padel moški, ki je kmalu po tem sam splaval in izstopil iz struge reke na nasip. Zaradi podhladitve mu je bila nudena zdravniška pomoč, sicer pa v dogodku ni bil poškodovan. V dogodku do sedaj niso bili zaznani elementi kaznivih ravnanj.

