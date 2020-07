Drama v Izoli: za njegovo življenje so se borili 30 minut

Imate zgodbo za nas? Pišite nam.

V četrtek malo po poldnevu se je v Portorožu zgodila tragedija; kljub hitremu posredovanju kopalcev in nato še reševalcev niso mogli rešiti 81-letnega moškega , ki je utonil. Nekaj ur kasneje se je v Izoli odvijala podobna drama.Naša bralka večkrat obišče Izolo blizu Simonovega zaliva. Tudi včeraj je bilo tako in malo pred 18. uro je bila priča temu, ko je reševalec iz vode Marko izvlekel iz morja utopljenca. »Na pomoč sta mu prišli dve Kranjčanki s katerima sem kasneje govorila. Takoj so pričeli z reanimacijo človeka. Skupaj so se borili 30 minut, da ne izgubijo življenja 73-letnika,« je sporočila bralka. Ob pomoči še dveh ljudi so moškega oživljali do prihoda reševalcev in ga uspeli obdržati pri življenju.»Sem zelo ponosna na mladino, saj so zelo hitro reagirali na situacijo. Na slikah lahko vidite punci v beli majci in roza kopalkah, zelo pohvalno in pogumno, da sta tako mladi in sta se borili za življenje starejšega človeka. Na koncu smo jim tudi zelo glasno zaploskali. Največja zahvala gre reševalcu Markotu in mladima dekletoma iz Kranja, ki sta povedali, da delata v zdravstvu in pa tudi še enemu gospodu, ki je pomagal, zahvala gre tudi reševalcem in pa zdravniku iz Izolske bolnišnice, ki so prišli na kraj dogodka v zelo kratkem času. Puncama pa želim še veliko tako pozitivnih izidov. Mislim, da bi morala javnost videti, kako dobrosrčni so lahko mladi ljudje,« je ganjena naša bralka.