Drama v Celju: kaj pomeni, da so testi neustrezni?

FOTO: Darko, bralec poročevalec

Mnogi, ki so se v petek odpravili v Celju odpravili na hitro testiranje, so doživeli šok, ko so dobili rezultate testov. Bralec, ki se je na nas obrnil, nam je pokazal, da je v njegovem elektronskem dokumentu Povzetek testiranj na COVID-19 pisalo, da je bil njegov test negativen, a neustrezen. Na testu, ki ga je opravil teden pred tem, pa je pisalo, da je test ustrezen. Kaj pomeni, da je test neustrezen, bralcu nihče ni znal pojasniti.»V Celju vlada pravi kaos, nihče ne ve, kaj zdaj to pomeni. V zdravstvenem domu pregorevajo telefoni, ker tisti, ki so se šli testirat, da bi lahko šli čez mejo ali v gostilno, zdaj panično kličejo, ali tak test sploh velja. Tudi zdravstveni delavci ne vedo, kaj to pomeni,« je potožil bralecTo potrjujejo tudi v ZD Celje, od koder so nam pisno odgovorili, da so omenjeno težavo tudi sami zaznali in so se že v začetku aprila obrnili na ministrstvo za zdravje, a jasnega odgovora še niso prejeli. Vprašanja smo v petek naslovili tudi na ministrstvo, odgovorov pa do danes od tam še ni.