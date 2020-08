Drama na Jelšanah: zavrelo jima je, stepla sta se sredi gneče (FOTO)

Najprej sta se prerivala. FOTO: Bralec

Padli so tudi udarci. FOTO: Bralec

Hitro so posredovali ostali vozniki. FOTO: Bralec

Vroč konec tedna je pester tudi na cestah. Po napovedih so največje gneče ta vikend prav na mejnih prehodih in očitno nekaterim čakanje v koloni povzroča vročo kri. Na mejnih prehodih s Hrvaško so za izstop in vstop v državo večkilometrski zastoji, daljši zastoj je tudi pred predorom Karavanke, in sicer v obeh smereh. Bralec je bil priča pretepu, ki se je zgodil na mejnem prehodu Jelšane, kjer vozniki že cel dan stojijo v vrsti.Tudi do dve uri so vozniki čakali za vstop v državo, bralec nam je povedal da čaka že vsaj eno uro. Čakanje pa je očitno ujezilo nekega Madžara in tudi Hrvata, saj sta se sredi gneče sporekla in fizično obračunala. Začelo se je s prerivanje, manjši moški je večjega udaril s pestjo po obrazu. Hitro pa so pritekli tudi vozniki sosednjih vozil in ju spravili narazen.