Dogodek na slovenskem kopališču javnost močno razburja

"INCIDENT" NA BAZENU KOLEZIJA v LJ

Skočil na glavo in dobil 200EUR globe.

Bom napisal na kratko, ampak do črke resnično.

z ženo prideva v petek 28.8. na bazen Kolezija ob 16.30h. Ona se gre preoblečt jaz pa počasi proti bazenu. Stopim na štartni blok olimpijskega bazena nakar reševalec, starejši gospod sivi lasje in njegova sodelavka reševalka Anastasija začneta piskat s piščalko kot nora...

Jaz stojim na štartnem bloku in se pogovarjam z enim fantom..ko zaslišim reševalca piskat stopim dol iz bloka ker sklepam da ne smem skočit iz njega..stopim na rob bazena in skočim na glavo ( seveda nisem bil edini ki je skakal )...ko plavam onadva spet žvižgata in mahata naj pridem tja.

Ko jih zagledam pridem do roba bazena in poslušam kaj mi bosta povedala..starejši reševalec mi pove da moram zapustiti bazen ker ne upoštevam pravil..povem mu da ne bom več skakal in da me je seznanil s pravili da je vse ok. Vidim, da model ni čist gladek in predlagam da mi vrnejo denar za karte in grem vn..( na bazenu sem bil komaj 15min ). Ni želel in odplavam.

Čez pol ure pride Varnostnik, ki se je pripeljal "intervencija" ker ga je poklical reševalec.

Jaz sem bil v vodi naslonjen na rob bazena in začnem pogovor z varnostnikom ( zraven so bili še eni fantje, ki niso mogli verjet kaj se dogaja ). Vsi smo sodelovali v debati...komunikacija je potekala tako, da je vse ok, da ni bilo nič narobe. Povedal sem mu kako je vse skupaj potekalo in naj gre do reševalca in se z njim pogovori v duhu da ni nobene potrebe za dramo.Varnostnik stopi do njega.

Cez nekaj časa zaplavam na drugo stran bazena in mi en od obiskovalcev pove da prihaja policija, ker je slišal njihovo debato..pove mi da je mlada reševalka Anastasija hotela da pride policija.

In res pride Policija..vkorakajo na bazen..dva policaja in ena policistka.

Povem vse svoje podatke, ki so jih zahtevali in povem da ni bilo nič narobe, naj si pogledajo varnostne kamere, da sem skočil 1x na glavo. Nato zaplaval do reševalca in upošteval njegova navodila. Fantje, ki so bili zraven nismo mogli verjet svojim očem. Prav tako potrdijo mojo zgodbo.

Da zaključim in dodam da je vsa komunikacija z moje strani potekala v mirnem duhu brez kričanja,žaljenja,grožnje,mahanja...itd od prve do zadnje minute.

Policija mi napiše kazen, ker baje nisem upošteval uradne osebe ( varnostnika ), ker naj bi mi on rekel da povem osebne podatke in mi rekel da moram zapustiti bazen...nič od tega mi sploh ni rekel..vsi te fantje so bili priča in to sem policistom tudi povedal.

In ker je bila policija poklicana mora zaključiti postopek v mojem primeru, tako da so mi napisali kazen 200,00 eur.

Policisti so mi rekli, da takega primera še niso imeli ampak tko je...

Žena je sedela na brisači in mi povedala, do so se ljudje na bazenu zgražali nad dogodkom in niso mogli verjet kaj se dogaja. Rekli so, da ne bodo več prišli na bazen Kolezija.

Kam je šel ta svet se sprašujem...res NORO!

Ste opazili kaj zanimivega? Imate zgodbo za nas? Pišite nam.

Ljubljansko kopališče Kolezija, ki ga upravlja Šport Ljubljana, se je pred dnevi slabo zapisalo v spomin obiskovalca. Ta je na facebooku razkril svojo izkušnjo in prosil, da zapis deli čim več ljudi. Kaj se mu je pravzaprav zgodilo? Dobil je kazen 200 evrov. Oglobila ga je policija, ki je na kraj incidenta prišla po klicu s kopališča.Plačilni nalog je obiskovalec pripel k svoji objavi.iz PU Ljubljana je povedal, da so obravnavali dogodek na kopališču zadnji avgustovski petek: »Glede opisane zadeve pojasnjujemo, da je bila Policijska uprava Ljubljana 28. 8. 2020 malo po 17. uri obveščena, da je na enem izmed ljubljanskih kopališč oseba, ki krši red in ne upošteva ustne odredbe varnostnika. Tja so bili napoteni policisti. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je moški večkrat kršil red na kopališču, na kar so ga opozorili tam zaposleni. Ker njihovih navodil ni upošteval, je posredoval varnostnik. Kršitelj varnostniku ni želelpodati osebnih podatkov, v nadaljevanju pa ni upošteval njegove odredbe, naj zapusti kopališče. Zaradi neupoštevanja ustne odredbe varnostnika mu je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitev določil 8. točke 1. odstavka 89. člena zakona o zasebnem varovanju, izrečena pa globa v višini 200 evrov. Zoper plačilni nalog, ki ga izda policist, je možno pravno varstvo skladno z zakonom o prekrških.«Drugi odstavek zakona o zasebnem varovanju sicer pravi: »Uporaba ukrepov od 4. do 8. točke prejšnjega odstavka zoper uradne osebe zavodov za prestajanje kazni zapora, policije, obrambnih sil ter drugih uradnih oseb državnih organov in lokalnih skupnosti, ko na varovanem območju opravljajo svoje uradne naloge, ni dovoljena.« Peti odstavek pa, da se je oseba dolžna ravnati v skladu z ukrepi varnostnika.