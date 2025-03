Bralec Gaj zgrožen zaradi albanščine v zdravstvenem domu: »Uradni jezik je slovenščina!« (FOTO)

V Zdravstvenem domu Tržič je paciente in obiskovalce pričakalo obvestilo, napisano v albanskem jeziku, kar je med nekaterimi sprožilo ogorčenje.

Na to nas je opozoril bralec Gaj, ki poudarja, da je uradni jezik v javnih ustanovah slovenščina, a slovenskega prevoda na omenjenem obvestilu ni bilo. »Istega obvestila pa ni nikjer v slovenščini,« je dodal ogorčeno.

Po Ustavi Republike Slovenije (11. člen) je uradni jezik v Sloveniji slovenščina, ki se uporablja v vseh uradnih institucijah, vključno z občinami, zdravstvenimi domovi, sodišči in šolami. Na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna manjšina, sta enakovredna uradna jezika še italijanščina in madžarščina.

ZD Tržič obvešča v albanskem jeziku. FOTO: Bralec Gaj

Za pojasnilo o uporabi albanščine smo se obrnili na vodstvo zdravstvenega doma. Povedali so, da so vsa obvestila in druge informacije, namenjene uporabnikom zdravstvenih storitev v ZD Tržič, v slovenskem jeziku. To »lahko ugotovi vsak, ki obišče našo spletno stran ali pa se sprehodi po zdravstvenem domu,« je sporočil primarij dr. Iztok Tomazin.

Vedno več ljudi, ki ne govorijo slovensko

Ker je med uporabniki storitev ZD Tržič vedno več ljudi, ki ne govorijo slovensko, ampak predvsem albansko, so v ZD Tržič pred ambulantami namestili krajše tekste v slovenščini in albanščini. S temi obvestili pacientom, ki ne razumejo slovenskega jezika, svetujejo, naj pridejo na pregled v spremstvu nekoga, ki jim bo lahko prevajal – »zaradi lažje komunikacije, varnejše in kakovostnejše zdravstvene obravnave,« je pojasnil primarij.

Iztok Tomazin, primarij v ZD Tržič. FOTO: Leon Vidic/delo

Njihova prizadevanja, pravi Tomazin, so usmerjena v zagotavljanje čim kakovostnejše zdravstvene oskrbe vsem, ki jo potrebujejo. »Jasna komunikacija med zdravstvenim osebjem in pacienti je bistvena za učinkovito zdravljenje,« utemeljuje in dodaja, da če pacienti ne govorijo/razumejo slovenskega jezika, »jim poskušamo v komunikaciji priti nasproti z omenjenim obvestilom«.

Podobno obvestilo imajo na vidnih mestih izobešeno tudi v angleščini, v komunikaciji s pacienti in drugimi obiskovalci pa njihovi zaposleni po potrebi uporabljajo tudi druge jezike, ki jih obvladajo, je še sporočil.