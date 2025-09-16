  • Delo d.o.o.
»Dobeseden potop v Novem mestu!« Številni avti pod vodo, zalilo dvorano Leona Štuklja (VIDEO)

Ob prehodu hladne fronte v Novem mestu tudi močan naliv in toča.
FOTO: Bralec Alen
FOTO: Bralec Alen
STA, S. U.
 16. 9. 2025 | 14:56
 16. 9. 2025 | 15:18
A+A-

Ob prehodu hladne fronte je najbolj burno dogajanje na Novomeškem, kjer je v močnejšem nalivu v desetih minutah padlo 34,5 milimetrov dežja, je za STA navedel meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Blaž Šter. Ob tem je v Novem mestu padala tudi toča, voda je poplavila nekatere ceste in zalila športno dvorano Leona Štuklja. Enega takih prizorov nam je poslal tudi bralec Alen

Slovenijo je danes dosegla hladna fronta, nevihte z močnejšimi nalivi so se sprva začele pojavljati v pasu od Nove Gorice do Ljubljanskega barja, nato pa se južno od Grosuplja okrepile, je Arso navedel na Facebooku.

image_alt
Deli Slovenije pod vodo, ponekod klestila tudi toča (FOTO in VIDEO)

Kot je za STA pojasnil Šter, je bilo najbolj burno dogajanje v Novem mestu, kjer so na merilnem mestu zgodaj popoldne v desetih minutah izmerili 34,5 milimetrov padavin ter veter s hitrostjo 90 kilometrov na uro. Po podatkih Arsa so že pred tem na merilni postaji Otlica namerili 33 milimetrov dežja med 11.30 in 12. uro.

Močna nevihta je v Novem mestu prinesla tudi točo

Nevihta, ki je prešla Dolenjsko, se je po Šterovih pojasnilih zdaj že pomaknila na Hrvaško. Nevihte, ki se še pojavljajo v več delih Slovenije, za zdaj niso močnejše, se pa takšne lahko še razvijejo predvsem na Primorskem in Notranjskem, kjer je zdaj še sončno.

Močna nevihta je v Novem mestu prinesla tudi točo. Velike količine padavin so poplavile nekatere ceste, zalile vozila, voda pa je poplavila tudi športno dvorano Leona Štuklja.

Kakšno pa je vreme pri vas? Kontaktirajte nas preko spodnjega obrazca.

 

 

