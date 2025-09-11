BRALCI, POVEJTE
Dilema dneva: Se otrok lahko polula na javni površini ali naj za to dobi kazen?
Glasujte v naši anketi.
Vabilo: po glasovanju prebrskajte najnovejše članke, da boste na tekočem z dogajanjem v Sloveniji in po svetu.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Predstavitvene informacije
Komentarji:
12:37Je bil ubit zaradi šokantnega razkritja o Zelenskem in agenciji CIA? Umor Charlieja Kirka dobil nepričakovan preobrat
5.Na robu vojne? Putinovi trdijo, da z droni niso ciljali poljskih položajev, Trump napovedal: »Začenja se!«