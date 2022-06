Bralec ogorčen zaradi vožnje motorista: Nikoli niso nič krivi (FOTO)

Naš zvesti bralec Alojz nas je obvestil, da so v nedeljo zvečer pri Grahovem v občini Cerknica, ko je stal v koloni pred semaforjem delovne zapore, motoristi kot vedno zapeljali pred kolono tik do semaforja. Ko pa se niso imeli kam postaviti oziroma »vriniti«, so enostavno čakali na zeleno luč na sredi pasa za vozila iz nasprotne smeri, kot je to storil motorist na fotografiji.

Nikoli krivi

»Ko bo tega motorista nekdo, ki se bo pripeljal izza ovinka, sklatil, bodo pa zopet vozniki avtomobila krivi. Motoristi niso nikoli nič krivi,« se je potožil bralec. Kar seveda ne drži, saj so motoristi enakovredni udeleženci v cestnem prometu in morajo tako kot kolesarji, pešci in vozniki avtomobilov dosledno upoštevati cestnoprometne predpise.

Vprašanja o morebitnih kaznih zaradi takšnega ravnanja v prometu, smo poslali tudi policiji. Na njihove odgovore še čakamo.

Je tudi vas kaj zmotilo na cesti? Obvestite nas.