V Avstriji za prodajalce ponujajo 1800 evrov bruto: tako je pri nas

Pisal nam je bralec Darko, ki je v Avstriji videl oglas za delo v trgovini s plačo trgovca 1800 evrov bruto. »V Avstriji supermarketi zaposlijo prodajalce takoj, plačilo pa je 1800 evrov bruto«. Kakšne so bruto plače prodajalcev pri nas v Sloveniji in ali se razlikujejo glede na delodajalca, smo vprašali generalnega sekretarja Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladija Rožiča.

Oglas za delovno silo v Avstriji. FOTO: Bralec poročevalec

»Vsekakor to ne more biti. V Avstriji imajo drugačno obdavčitev plač in vrednost plačila je 1800 evrov 'in monat das ist das mindeste um ohne armut und abhangigkten', kar pomeni v mesecu je to minimum za življenje brez revščine in vzdrževanih družinskih članov. Pri nas so deregulirali poklic, v Avstriji pa imajo še vedno sistem vajeništva in trgovske šole. Glede plač v Sloveniji pa je večina trgovcev in trgovk v maloprodaji na doplačilu do minimalne plače, kar pomeni da delajo za dobrih 30 eur na dan, kar je res malo.«

Delajo za dobrih 30 evrov na dan.

