Da ti poči srce: Na kolenih ga prosim, da nam ga vrne in s tem konča trpljenje naše družine

Hišni ljubljenčki so pogosto veliko več od le tega. Postanejo pravi družinski člani, in ko gre kaj narobe, naredimo vse, kar je v naši moči, da jim pomagamo. Bralci ste nas opozorili na Bennyjev zapis na facebooku o pogrešanem kužku na Bizeljskem. Išče se pekinezer, ki je izginil 3. februarja, družina pa meni, da obstaja možnost, da ga nekdo zadržuje pri sebi. Zapis objavljamo v celoti, avtorju pa lahko z več podatki pomagate na povezavi.

»Pozdravljeni, po več dni iskanja po našem družinskem kužeku, kateri je pogrešan od 3.2.2022, kažejo vse sledi tak, da ga ima verjetno kdo pri sebi. Za kakršnekoli informacije, ki bi vodle do našega kužka ponujamo visko denarno nagrado. Za nas je veliko več ko samo hišni ljubljenček, ampak je naš družinski član. Mene spremlja že več kot 7 let, in v teh letih nikoli ni maknil stran od mene ali naše zemlje. Zadnje tri lete, ko bila žena noseča in na porodniški sta bila skupaj 24/7 dobesedno! Zraven naših dvojčkov je od njihovega rojstva in ga ljubita neizmerno. Zravn je hodil po niju v vrtec, skupaj na sprehode. Naš Bibek je bil konstanto zravn nas, vsepovsod. Vem in razumem, da je naš Bibi zelo srčen in prikupen kužek, ko ga človek zelo hitro vzljubi. Ampak prosim, če človek kateri ga ima tole bere, da naj nam ga vrne. Otroka se skoraj brez prestanka jokata in se samo dereta "Bibi, Bibi...". Stara sta dobre dve leti in popolnoma nedolžna in si nista zaslužila tako grenko izkušnjo v teh letih. Poleg tega je naš kužek tako neškodljivo, srečno in prijazno bitje, da si tudi on ni tega zaslužil. Zato naprošam vse, če ga kdo ima ali mogoče ve kdo ga ima ali kje se nahaja da nam posreduje informacije. Nismo bogati, ne premožni, ampak poleg otrok je naš Bibi naš zaklad in smo pripravljeni izplačati visoko denarno nagrado. Glede na to, da vse sledi kažejo na to, smo optimistični da je živ in zdrav. Če ima človek, kateri nam lahko pomaga vsaj malo srca, ga na kolenih prosim, da nam ga vrne in s tem konča trpljenje naše družine. Naj pride k nam in naj pogleda moja otroka v oči vidi se jima v očeh, da sta jima njihova dva mala srčka počla...tudi nama z ženo, sam se trudima zaradi otrok. Razumemo, da je Bibi tak, da bi ga hotu marsikdo imet, ampak ta Bibi je naš družinski član, pa od nobenega drugega. V hiši ni blo prostora kam nebi smel it, spal je zravn nas v pojstli, žena mu je kuhala posebi za njega, ima cev kup igračk katere tudi dvojčka mu pustita čist pr mir ker vesta, da so njegove. Vem, da za marsikoga je to sam pes, ampak za nas je veliko več. Kužek je zelo prijazen in igriv, ker ni imel nikoli nobene slabe izkušnje, noben človek mu ni nikoli nič storil, tudi pes ga ni nikoli ugriznil, skratka nikoli nič, zato je velika verjetnost, da je pri komu. Nikoli ni bil ene noči odzun, nikoli ni bil ene noči brez nas, nič mu ni manjkalo, da bi mev kak razlog it kam. Zato res res prosim iz dna srca, da delite objavo, da čimveč ljudi vidijo in mogoče pride do človeka kateri bi nas lahko rešil naših muk želimo samo, da vrne živ in zdrav v naše roke, in da lahko preživimo kvalitetni čas do konca njegovih srečnih dni.«

