Da te kap! Poglejte, kaj v Ljubljani oddaja za 350 evrov

Cene nepremičnin letijo v nebo, na nepremičninskem trgu pa se prodaja in oddaja marsikaj. Nekateri oglasi so inovativni in nas celo nasmejejo, ob pogledu na nekatere pa bi najraje zajokali. Pa ne samo zaradi cen, ampak tudi tistega, kar lastniki ponujajo za življenje.

Bralec nas je opozoril na oglas na facebooku v eni od skupin, kjer oddajo nepremičnine. Bodoči najemnik bo moral za sobo odšteti 350 evrov, ob pogledu na fotografijo in opis pa smo ostali odprtih ust. Oseba, ki išče najemnika, piše, da je soba, ki se oddaja, majhna in je pravzaprav nekdanja shramba, ali kot se je izrazil pisec besedila »storage room« (na fotografiji ni videti oken, po tleh so ploščice, je pa viden prezračevalnik). V oglasu je še zapisano, da je stanovanje veliko in da k njemu spadajo moderna kuhinja, jedilnica, kopalnica in stranišče ter dve parkirišči v kleti.

Najeti ali ne? Vsak ve najbolje zase.

​

