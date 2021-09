Cvetličarna vabi stranke brez mask: pogrebi so dober vir zaslužka

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

V dneh zaostrovanja vladnih ukrepov, ko bi morali praktično na vsakem koraku družbenega življenja izpolnjevati PCT-pogoj, se nekateri obrtniki in ponudniki storitev s tem vendarle povsem ne strinjajo.Na spletnih omrežjih je zakrožil napis na vratih ene od slovenskih cveličarn, kamor celo vabijo stranke brez mask. Prijazno povabilo, da želijo videti njihov nasmeh, prijaznost in dobro voljo so z odobravanjem sprejeli nasprotniki cepljenja in ukrepov zaradi covida, pri zagovornikih vladnih odlokov pa je to sprožilo tudi val ogorčenja. Zvrstili so se tudi nekateri šaljivi komentarji, kot na primer, da je cvetličarna ubrala dobro marketinško strategijo, saj so pogrebi pač dober vir zaslužka ...