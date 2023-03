Črni mercedes s primorske avtoceste, ki je izzival srečo: takšna kazen mu grozi (FOTO)

Te dni smo poročali o črnem mercedesu, ki se je odločil za hudo nevaren podvig na primorski avtocesti: v cestni promet se je vključil, kljub temu, da je bil del njegova avtomobila popolnoma uničen.

A vozniku ni bilo mar in je s takšnim avtomobilom na avtocesti celo prehiteval.

S Policijske uprave Ljubljana vse voznike in lastnike vozil opozarjajo, da so v cestnem prometu lahko udeležena zgolj vozila, ki so tehnično brezhibna: »To pomeni, da imajo brezhibne vse dele ter opremo, kar se v nadaljevanju ugotovi s tehničnim pregledom. Policisti vozilo, ki ni brezhibno, izločijo iz prometa in odredijo tehnični pregled.«

Dodajajo, da so globe opredeljene v 41. členu Zakona o pravilih cestnega prometa v višini 100 oziroma 400 evrov, odvisno od ugotovljenih pomanjkljivosti. Z globo 400 evrov se kaznuje voznik, ki na vozilu nima brezhibnih delov za povezavo vlečnega in priklopnega vozila, delov za upravljanje, delov za ustavljanje, pnevmatik ali delov sistema za uravnavanje izpustov, še izpostavijo.

