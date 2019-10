Zadnje opozorilo: javno bo objavljal slovensko sramoto

Pisatelj, publicist. FOTO: Voranc Vogel, Delo

Pisatelj, antropolog, scenaristje udaril po slovenskih dobro stoječih podjetjih. »Ne bom več predaval zastonj,« je zapisal.Njegova objava na družbenem omrežju je dvignila veliko prahu, potem ko je prikazal stanje duha slovenskih podjetij ter njihov odnos do slovenskega znanja. »Bliža se Novo leto. Kot vsako leto mi iz vodilnih in najbolj uspešnih slovenskih podjetij pišejo, da bi radi svoje zaposlene obdarili z mojim nastopom/predavanjem. Na koncu dodajo: 'Dogodek ni honoriran.' Grem stavit, da možakarja, ki ga našemijo v Božička, plačajo. PS. Tole je zadnje opozorilo. Od tega trenutka taka vabila javno objavljam! Dosti je bilo. Mar ne Petrol Slovenija?«Tako pravi, da bo od zdaj javno objavljal slovenska podjetja, ki si želijo, da pride k njim predavat, in za to ne bi plačala. Pravi, da je teh nespodobnih povabil precej.Na njegovo razkritje so se odzvali številni, ki delajo v svetu 'svobodnjakov' ter živijo od svojega znanja ali storitev.»Zaposlene bi obdarili z zastojnkarskim darilom. Kako pritlehno slovenceljsko.«»Banda!!! Kako nična stopnja spoštovanja, ... še plunjka niso vredni ... vsi bi imeli vse zastojn. Po tem pa ukinimo denar pa kriptovalute ... dcl vina bi ti se na koncu zaračunali... tako bi potencialo se ti ostal dolžen .... jojojo«» V svojo obrambo bodo rekl da delajo kar lahko za svoje lastnike.«»Ej, Miha, sej...a veš...s tem dobiš ful ekspoužerja...pa pol druge posle...a veš? ????Matr, bi jih blo treba fejst med noge brcnit...da gre še mal iz teh velikih jajc v glavo.«»Smešnica. Kar objavljaj imena podjetij. Tole res ni ničemur podobno. Še začetnik si zasluži vsaj minimalni fee za stroške in čas.«Oglasil se je tudi nekdanji novinar, ki ima že nekaj časa svojo agencijo za komuniciranje,in dodal pod objavo parodijo na plačila (t. i. cenik) ter dopisal svojo izkušnjo: »Pa nimam se za neki hard kor moderatorja, ma nekih 15 let ze migam,pred leti pa me na enem sejmiscu izvrsna direktorca vprasa, ce bi prisel delat, prvic za manj ali zastonj, da vidi, kdo sem, ce znam... pa, kaj, da dobijo, ce da moje ime na plakat in podobno dalje.«