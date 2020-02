Za vinjeto se je morala Tatjana boriti: poglejte, kaj se ji je zgodilo

Akcija, ki jo oglašujejo. FOTO: Bralka Tatjana

Opravičili so se



Izkušnje marsikaterega kupca kažejo, da različne akcije s popusti in drugimi ugodnostmi potrjujejo slovenski pregovor, da ni vse zlato, kar se sveti. Podobno izkušnjo je imela tudi naša bralka Tatjana, ki je v eni izmed slovenskih trgovin s pohištvom - ta je oglaševala svojo veliko akcijo, da pri nakupu nad 1.500 evrov kupec prejme popust, kredit in vinjeto za en evro - kupila sedežno garnituro za 3.200 evrov, a so ji dejali, da ji vinjeta za en evro ne pripada in da naj si prebere droben tisk..Tudi iz plakatov, na katerih oglašujete akcijo, je razvidno oziramo nakazano z znakom plus, da akcija vključuje vse troje. V omenjeni trgovini so nam pojasnili, da bi potrebovali konkretne podatke kupca, da bi lahko preverili pod kakšnimi pogoji je bilo blago prodano. So pa dodali, da splošno veljajo sledeči pogoji, ki so navedeni tako v katalogih, kot tudi na prodajnih mestih:»Akcija LETNA VINJETA ZA 1 EUR ZA LETO 2020 velja za obstoječe in nove imetnike XXXL kartice zvestobe. Akcija velja pri nakupu izdelkov nad 1.500 € . Akcija velja na novo sklenjena naročila in je ni mogoče upoštevati pri že sklenjenih naročilih, artiklih v trenutnih akcijah oziroma se akcije izključujejo in izdelkih, označenih z XXXL NAJBOLJŠA CENA in SUPER CENA".Tako so iz akcije izključeni artikli iz aktualnega kataloga ter XXXL NAJBOLJŠA CENA in SUPER CENA. Kot je navedeno na plakatu, pa velja na vse artikle priznanih blagovnih znamk, tudi že znižanih do 33 %. Iz akcije je izključeno manj kot 5% naših artiklov.«Bralka je zatrdila, da sedežna garnitura, ki jo je kupila, ni bila v katalogu in ni imela super cene, bila pa je znižana za 29 odstotkov. »Na oddelku so mi razložili, da ne razumem plakata in se pač akcija izključuje,« je še povedala Tatjana.Ko smo v trgovino posredovali njene podatke oziroma račun, so zadevo lahko preverili na prodajnem mestu. »Res je stranki glede na vrednost nakupa in pogoje oglaševanja pripadla Vinjeta=1evro. Sicer je prišlo nekoliko do nesporazuma s prodajalcem, ki ni pravilno razumel akcije. Je pa potem reševanje prevzel direktor Poslovne enote Ljubljana, kjer je stranka opravila nakup in že odobril, kar stranki pripada (torej Vinjeta=1€), žal zopet o tem stranka ni bila pravočasno obveščena,« so pojasnili in dodali, da so jo sedaj poklicali, se opravičili in dali bon v vrednosti vinjete, saj je vmes vinjeto že kupila.»Žal sem nam dogajajo tudi "človeški faktorji", ki pa se trudimo, da jih je čim manj in da vedno najdemo rešitve v dobro naših kupcev,« so zatrdili v trgovini.Da so jo res poklicali in ji ponudili dobropis, je potrdila tudi Tatjana. »Baje so mojo ustno pritožbo prenesli direktorju, ta je potem v mojem primeru odobril vinjeto, vendar so me o tem pozabili obvestiti. Zanimivo je, da so se name spomnili po vašem posredovanju,« je komentirala in dodala, da želi druge kupce opozoriti »na takšno in drugačno zavajanje s strani prodajalcev.«