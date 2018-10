VIDEO: Sredi Ljubljane postavili barikade. Kaj se dogaja?

Dogodek v Ljubljani, zaradi katerega je zaprt del Dunajske ceste. FOTO: A. L.

LJUBLJANA – Še pred 8. uro so v Ljubljani, skoraj v samem središču prestolnice, postavili barikade in ustavili promet. V znameniti podvoz po svoji poti ne smejo niti pešci. Na kraju je tudi več redarjev, ki usmerjajo ljudi in promet. Avtobuse spuščajo občasno.Po cesti vozi nenavadno nizko vozilo, formula, ki hitro obrača in po Dunajski cesti vozi v napačno smer. Seveda ni s tem nič narobe, saj je cesta prav zaradi njih zaprta. Sicer je na kraju opaziti še terenskega audija in snemalno ekipo.Skratka, po napovedih bo del Dunajske ceste v Ljubljani (odsek med severno obvoznico iz Zupanovo ulico) zaradi snemanja zaprt do 10. ure.