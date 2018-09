Bralka, ki ne želi biti imenovana, nam je poslala posnetek, ki je pred dnevi zakrožil na družbenih omrežjih. Zgodilo se je v Mariboru na glavni avtobusni postaji, ko je »dobri človek« brezdomcu podaril polno vrečko hrane in mu dal še nekaj denarja. Brezdomec se je ob nepričakovani gesti seveda lepo zahvalil in hkrati ni mogel verjeti, da se to res dogaja.Dobrodelnež iz Maribora je, bralka, ki nam je posnetek poslala, pa je ob tem zapisala: »Naj ljudje vidijo, da je treba drug drugemu pomagati. Tudi dobri ljudje obstajajo.«Pod objavo so se zvrstile same pohvale, prevladalo pa je mnenje: »Saj ni pomembno, katere nacije, vere in barve si, če si človek, si človek«.