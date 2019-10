Pretresljivo: blizu Kranja ležala na tleh in rotila, naj je ne tepejo

FOTO: Facebook, posnetek zaslona

Bralec nas je opozoril na zapis, ki je te dni preplavil splet. Moški (katerega ime hranimo v uredništvu) je naletel na nenavaden prizor, ko se je peljal iz kraja Britof proti Šenčurju. V gozdički ob regionalni cesti je opazil moške, ki so stali ob ženski. Ta je ležala na tleh in si z rokami pokrivala glavo. Moški je ustavil in vprašal, ali potrebujejo pomoč. Takole je opisal prizor:»Na tleh je ležala mlajša ženska, ki je bila v takem šoku, da česa podobnega še nisem videl. Z rokama si je ščitila glavo, z nogama pa z močnimi trzljaji tolkla po makadamu. Ves čas je glasno ječala in ponavljala: "Ne me tepst!". Ko so reševalci prišli, so jo na zelo profesionalen način nekoliko pomirili z besedami in rahlim dotikom oziroma božanjem obraza, češ da ji bodo pomagali in naj se ničesar ne boji. Ženska se je končno le umirila, nato so jo položili na posteljo, dali v reševalno vozilo in odpeljali v ZD.​«​Avtor zapisa je iskreno pohvalil reševalce, ki so po njegovem mnenju delo opravili profesionalno.