Slovencem kradejo z računov, NLB trgovca uvrstil na črno listo

Kaj storiti, če se spravijo na vas?

Da ima banka ažurirane strankine podatke (telefonsko številko, e-mail, naslov, itd.). Le tako jo lahko obvestijo o morebitnem sumu zlorabe ali zlorabi ter v tem zadnjem primeru napovejo blokacijo kartice.

Vsem imetnikom kartic priporočajo uporabo storitve SMS-alarm o uporabi kartice. Imetniki so z njim takoj obveščeni o vseh izvedenih transakcijah (tudi zavrnjenih v primeru poskusa zlorabe).

LJUBLJANA – »Sredi noči sem dobil obvestilo, da so mi s kartice pobrali nekaj manj kot en evro. Kar je bilo še bolj nenavadno, je to, da je do transakcije prišlo v nekem pristanišču v Ameriki, medtem ko sem jaz bil v Sloveniji,« nam je sporočil bralecin dodal, da so mu informacijo, da je bila transakcija res izvedena, potrdili tudi v informacijskem centru NLB, kjer naj bi takoj sprožili postopke za zavarovanje bančnega računa.Da se to dogaja in da ne gre za osamljen primer, so nam potrdili tudi v NLB. »V NLB stalno izvajamo procese za zgodnje odkrivanje in preprečevanje zlorab ter preventivno ravnanje na področju poslovanja s karticami NLB 24 ur na dan, vse dni v letu. Tako smo tudi na podlagi rednega preverjanja sumljivih transakcij zaznali nekaj primerov poskusov zlorab pri ameriškem spletnem trgovcu, in sicer v manjši vrednosti (pod evro). Gre za nekakšno testiranje, kjer zlonamerneži želijo pridobiti čim več podatkov o karticah,« so pojasnili v odgovoru na naše vprašanje.Pojasnjujejo, da imajo v takih primerih vnaprej pripravljene postopke in procese. Eden izmed teh je tudi ta, da v najkrajšem mogočem času stopijo v stik z imetnikom kartice. »Po preverjanju sumljivih transakcij s strankami smo se odločili, da takoj sprožimo ustrezne preventivne ukrepe. Tujega trgovca smo nemudoma uvrstili na t. i. črno listo in s tem preprečili vse nadaljnje zlorabe oziroma transakcije. Kot vedno v primeru zaznanih sumljivih transakcij, smo čim hitreje navezali stik tudi z drugimi imetniki NLB-kartic, ki so nakupovali pri tem trgovcu, da jih obvestimo o dogajanju in naslednjih korakih.«Ob tem v NLB svetujejo strankam, da vsako neobičajno dogajanje preverijo v kontaktnem centru (telefonska številka 01 477 2000 ali prek spletnega klepeta oziroma video klica) in s skupnimi močmi bodo naši sodelavci poskušali rešiti njihovo konkretno situacijo, težavo. Kontaktni center NLB je na voljo 24 ur na dan vsak dan v letu, kadar koli torej. Ob tem dodajajo, da se v NLB pri preprečevanju zlorab s karticami povezujejo tako z drugimi slovenskimi bankami in procesnimi centri kot tudi s policijo in z Združenjem bank Slovenije, s čimer prispevajo k ustrezni medsebojni obveščenosti in skupnemu boju proti tovrstnim kriminalnim dejanjem.