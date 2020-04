Razkrito, kako v času krize goljufajo slovenski dijaki

V uredništvo smo prejeli pismo bralke, ki je mariborske profesorje opozorila na novo taktiko slovenskih dijakov, ki bi do lepih ocen radi prišli brez lastnega znanja. Kot pojasnjuje, gre za mariborsko šolo, kjer inštruira več dijakov. Več se jih je v zadnjem času obrnilo nanjo, saj so od nje želeli, da namesto njih reši test. Dijaki naj bi namreč v prihodnjih dneh dobili matematični test, ki ga rešijo na papir, nato pa slikajo in pošljejo nazaj profesorju.



»Prošnje dijakov so torej bile, če mi teste lahko slikajo, jaz pa jih rešim ter jim rešitve slikam, pošljem nazaj, oni pa jih prepišejo in pošljejo profesorjem ali pa jim pošljejo kar moje ... To je bil zgolj primer iz matematike, primeri drugih predmetov so podobni,« je zapisala inštruktorica.



Kot pravi, je bilo tako goljufanje aktualno že pred dvema letoma, ko so dijaki test slikali med poukom ali celo maturo. A Mariborčanka opozarja: »Ta trend je v zadnjih dneh tako narasel, da se mi zdi to tema, s katero se je v tem sodobnem času pač treba soočiti, sprijazniti ter poiskati učinkovite rešitve, s katerimi boste ocenjevali znanje dijakov, ne pa zgolj njihovo iznajdljivost.« Časovna omejitev in aplikacije Druge šole po besedah inštruktorice prakticirajo predvsem sistem kvizov v spletnih učilnicah (npr. Moodle), kjer vprašanja časovno zelo omejijo in tako preprečijo možnost, da se dijaki lahko vračajo na pretekla vprašanja, torej sistem znaš ali ne znaš. Nekateri uporabljajo tudi aplikacijo Zoom, kjer mora dijak pokazati okolico in gledati v kamero. Pri dijakih, ki nimajo kamere, jih profesorji pokličejo. Učenec tako dobi račun ter razlaga, kako ga rešuje. Možnosti je po prepričanju bralke še več, a je po njenem mnenju iskanje le-teh odvisno od motiviranosti in iznajdljivosti profesorjev.



»Razumem, da je ta način ocenjevanja nekaj novega za vas in da ga je težko čisto pošteno izvesti, ampak menim, da takih lukenj v sistemu ne bi smeli dopuščati,« je še zapisala. Sprašuje se, ali bodo ocene v tem času res prikazovale realno znanje dijakov.

