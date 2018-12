Pozor, če vam ti potrkajo na vrata, gre za goljufijo

Tovrstne prispevke lahko zbirajo nepridobitne osebe, s stalnim prebivališčem v istem kraju

Simbolična fotografija. FOTO: Mavric Pivk, Delo

Ustreznih dovoljenj na upravni enoti ni pridobil

VRHNIKA – Bralcaje prejšnji teden presenetil obisk dimnikarja, ki mu je ponudil koledar, v zameno pa zahteval 10 evrov. Branko ga je najprej zavrnil, saj tak znesek vsako leto nameni prostovoljnim gasilcem, ki delijo koledarje, nato pa je na pobudo žene le vzel koledar in ga plačal. Dimnikar – sodeč bo podatkih na koledarju gre za podjetje Eurodin, d. o. o. – mu je dejal, da gre pri plačilu 10 evrov (znesek je določil obiskovalec) za prostovoljne prispevke, kar pa ni ravno v skladu z zakonodajo.Prostovoljne prispevke lahko namreč zbirajo »nepridobitne pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje upravne enote, na območju katere imajo sedež ali stalno prebivališče«. Prosilci morajo vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za zbiranje prostovoljnih prispevkov na pristojni upravni enoti, ki pa mora vsebovati podatke o vložniku, razlog zbiranja prispevkov, obdobje (od/do) in točno območje zbiranja.Na upravni enoti Vrhnika smo preverili, ali je omenjeni dimnikar od UE Vrhnika pridobil ustrezna dovoljenja za pobiranje prostovoljnih prispevkov. »Upravna enota Vrhnika, ki je pristojna za izdajo dovoljenja za pobiranje prostovoljnih prispevkov, v letošnjem letu ni izdala dovoljenja navedeni dimnikarski službi,« so pojasnili.Branku se zdi čudno tudi dejstvo, da po Vrhniki hodi dimnikar, ki sploh ne prihaja s tega območja, temveč z Iga. Za pojasnila smo se obrnili tudi na omenjeno podjetje, vendar direktorja nismo mogli priklicati.