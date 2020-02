Na Dunajski priletel v policijsko vozilo (FOTO)

FOTO: Peter, bralec poročevalec

Dopoldne se je na začetku Dunajske ceste zgodila prometna nesreča. Fotografije o tem nam je poslal bralecin kot je razvidno, je voznik osebnega vozila trčil v policijsko vozilo. PU Ljubljana smo vprašali v zvezi z dogodkom, vendar odgovora še nismo dobili.Sicer pa je v preteklih 24 urah ljubljanski operativnokomunikacijski center prejel 117 klicev za posredovanje. Policisti s področja kriminalitete so obravnavali 26 dogodkov, s področja javnega reda in miru 31 in s področja prometne varnosti 38.