Mestni redar razburja občane, to je počel na zadnjih sedežih (VIDEO)

Prebivalce Vrhnike in Podpeči razburja posnetek z medobčinskim redarjem v glavni vlogi. Ta je namreč v službenem avtomobilu z vrhniško registrsko tablico, v katerem je nameščen radar za merjenje hitrosti, dobesedno zaspal na zadnjih sedežih. »Redar med delovnim časom spi. Bo kdo odgovarjal?« se glasi vprašanje na facebooku na strani, ki jo upravljajo občani Vrhnike., ki je avtor posnetka, nam je razkril, da je posnetek nastal v sredo okoli 11.20 na območju Podpeči. Kot pravi, se to ni zgodilo prvič (nelektorirano): »Sem že nekajkrat hodil mimo, ko so spali. V občini Ig pa je še huje, fantje so cele dneve po bifejih. Meni se ne zdi fer, da nekdo za 800 evrov dela petke in svetke, ko pa drugi oziroma tisti, ki filajo našo državo, kasirajo vsak mesec več kot 1000 evrov za dr***** ku*** na delovnem mestu!«Kaj o spanju na delovnem mestu menijo na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu s sedežem na Vrhniki, ki pokriva tudi to območje, smo preverili pri pristojnih, a na odgovore še čakamo. Prav tako smo jih prosili za pojasnilo, kakšna navodila imajo njihovi zaposleni, kaj početi v času, ko je vozilo z mobilnim radarjem parkirano na mestu več ur.