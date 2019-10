Komotar Minuta zgrožen nad TV-oddajo: kako lahko to dopustijo

Ciril Komotar je priljubljen vloger. FOTO: Staš Ivanc

, vloger, ki navdušuje občinstvo s svojimi zgodami in nezgodami na cesti, je bil zgrožen, ko si je pogledal oddajo nove resničnostne serije na Planet TV. Na facebooku je napisal tole (nelektorirano):»Joj, joj. Je to mogoče? Inštruktor v avtošoli z roko nad varnostni pas, kamerman pa sploh ni pripet?! (naknadnipopravek: zadaj ni kamerman. Zadaj je.) Za piko na i pa taka vsebina uspe najti pot na male zaslone? Lahko tak prispevek meče še slabšo luč na avtošole in inštruktorje? Planet TV, če je odpovedala prva linija obrambe, bi moral to videti v montaži, da o urednikih ne govorim. Zakaj to delim? Ker za začetek verjamem, da velika večina inštruktorjev dosledno sledi pravilom varne vožnje in verjamem, da takšno obnašanje ni pravilo. Ljudje, prosim vas, pripenjajte se pravilno. Tudi zadaj!!! Ne pozabite, da nepripeti ogrožajo varnost pravilno pripetih.«Z njim se v komentarjih pod njegovo objavo mnogi strinjajo.