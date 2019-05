Kajenje na prostem prepovedano?! Od kdaj?

Postavljena tabla na otroškem igrišču Šmartinski park. FOTO: bralka Mateja

Table, s katerimi MOL opozarja na red in čistočo v mestu. FOTO: MOL

Otrošško igrišče ob ŠŠmartinski cesti. FOTO: Roman ŠŠipić, Delo

LJUBLJANA – Bralka Mateja nam je poslala fotografijo table, ki na enem od ljubljanskih otroških igrišč prepoveduje kajenje in pitje alkohola. Kot pravi, sama ni promotorka kajenja, a se je ob tem vseeno vprašala, ali je kajenje na prostem lahko kar tako prepovedano in od kdaj.Na ministrstvu za zdravje so zapisali, da lahko na funkcionalnih zemljiščih objektov, kjer se opravljata vzgoja in izobraževanje, lastnik zemljišča postavi table o prepovedi kajenja, a pri tem mora zagotoviti tudi upoštevanje pripovedi.Lastnik otroškega igrišča Šmartinski park je Mestna občina Ljubljana (MOL), ki se je odločila, tako ministrstvo, da bo v skrbi za zdravje meščanov, predvsem otrok, in v skrbi za urejenost, čistočo ter prijeten videz mesta namestil ozaveščevalne table tudi na površinah, ki jih zakon o omejevanju tobačnih izdelkov in zakon o omejevanju uporabe alkohola ne omenjata.Iz MOL so nam odgovorili, da je tablo z opozorilom o prepovedi kajenja in pitja alkohola v omenjenem parku predvidela projektantka. Sicer pa, kot so zapisali, tudi ljubljanski župantable podpira, saj »ne zagovarja, da se v bližini otroških igrišč, šol in vrtec kadi in pije alkohola«.V Ljubljani tudi sicer v okviru projekta Hvala, ker skrbite za naše mesto na izbranih otroških igriščih, v parkih in na drugih zelenih javnih površinah, območjih za pešce ter drugih javnih prostorih s tablami opozarjajo »na neodgovorno početje, ki uničuje skupni javi prostor ali kazi njegovo podobo«. S sporočili na zelenih tablah poenotenega videza poudarjajo, da morajo lastniki psov pobirati njihove iztrebke, da morajo biti psi na povodcu in da na otroško igrišče štirinožni ljubljenčki ne smejo, pozivajo k upoštevanju pravil in k skrbi za drevesa v parku, izpostavljajo, da parkiranje na zelenicah ni dovoljeno ...»Z upodobitvami in napisi na tablah želimo še naprej opozarjati na potrebno skrb za mesto, da bi lahko urejen skupni javni prostor še dolgo uporabljali in se tam počutili prijetno,« so nam odgovorili iz MOL in dejali, da morebitne globe za neupoštevanje tabel niso v prvem planu, temveč predvsem ozaveščanje meščanov.