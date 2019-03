FOTO: Zakaj je enako pivo v enaki trgovini v Sloveniji 68 % dražje kot v Španiji?

Bralec Darko se je z družino med šolskimi počitnicami konec februarja potepal po enem od daljnih španskih otokov. Kot zvesti obiskovalec diskontnih trgovcev je v izbranem turističnem kraju zavil v svojo preverjeno diskontno trgovino, ki jo pogosto obiskuje doma. Pivoljubec, kot priznava, da je, se je med dopustovanjem želel založiti s pivom blagovne znamke diskontnega trgovca. Toda ni se mogel načuditi cenam: medtem ko v Sloveniji za isto znamko piva v enaki trgovini plača 0,69 evra na pločevinko, je v Španiji cena znašala zgolj 0,41 evra. To pomeni, da je k španski ceni treba prišteti neverjetnih 68 %, da dobimo slovensko ceno za isto pivo v trgovini istega diskontnega trgovca.



Bralec ne ve, kako je možno, da trgovec tako ožema slovenske kupce:

– pivo v španski trgovini ni bilo v nobeni posebni ponudbi, ampak je šlo za redno ceno;

– gre za pivo lastne trgovske blagovne znamke, ki ni cenovno vezano na kakšnega tretjega dobavitelja;

– kupna moč in BDP Špancev sta večja kot v Sloveniji, zato ni logično, da Slovenci za enak izdelek plačujemo več;

– nihče bralca ne bo prepričal, da trgovec svoje zaposlene v Sloveniji plačuje bolje kot v Španiji ali pa da so najemnine prostorov v Sloveniji višje kot v Španiji, s čimer bi lahko upravičil višje cene izdelkov pri nas;

– stopnja DDV je v Španiji za malenkost (21 %) nižja kot v Sloveniji (22 %), kar pomeni, da z davčnega vidika dvotretjinska razlika v ceni nikakor ni opravičljiva;

– logistični stroški so za dobavo piva na španski otok sredi oceana neprimerno višji kot železniški ali cestni transport v Slovenijo.



Upoštevaje vse okoliščine bi moralo biti enako pivo v Sloveniji cenejše in ne obratno, meni bralec.



Za pojasnila smo prosili diskontnega trgovca. »Cene izdelkov se po posameznih trgih, na katerih smo prisotni, lahko razlikujejo, saj je cena izdelkov odvisna od več dejavnikov: od velikosti trga, naročenih količin, stroškov logistike, davčnih obremenitev in podobno. Zato primerjave med posameznimi trgi niso smiselne. Se pa vseskozi trudimo, da se s cenami približujemo slovenskemu kupcu, prav tako vedno poskrbimo, da v primeru, ko se z našimi dobavitelji dogovorimo za ugodne pogoje sodelovanja, te v celoti prenesemo na naše kupce,« so odgovorili.