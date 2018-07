FOTO: Šok v Ljubljani in Mariboru! Neznanci snemajo otroke

Bralka je bila šokirana. FOTO: Zaslonski posnetek, bralka

Informacijska pooblaščenka: To je poseg v pravice otroka

Določba 138. člena KZ-1: »Neupravičeno slikovno snemanje



(1) Kdor neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegovega soglasja in pri tem občutno poseže v njegovo zasebnost ali kdor tako snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji tak posnetek prikazuje ali drugače omogoči neposredno seznanitev se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.



(2) Če uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic se kaznuje za zaporom od treh mesecev do petih let. (3) Pregon za dejanje iz 1. se začne na predlog.«

LJUBLJANA, MARIBOR – Na facebooku sta zakrožili objavi dveh žensk o tem, da neznanci snemajo naše otroke. Prva je bila priča incidentu v mariborskem Europarku. Kaj točno se je zgodilo, lahko v celoti preberete v spodnjem zapisu.Pri PU Maribor so nam potrdili, da so v sredo zvečer prejeli prijavo v povezavi z napisanim. Zadeve policija še preverja, nam je dejaliz PU Maribor. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi pri igrišču v Ljubljani pri Kodeljevem. Kot je pojasnilaiz PU Ljubljana, po razpoložljivem preverjanju policisti PU Ljubljana o tem niso bili obveščeni. Hkrati je pojasnila, da policija vsak naznanjen primer obravnava individualno, saj podrobna in natančna preiskava primera policiste usmerja k ugotovitvam, ali gre v posameznem primeru za kaznivo dejanje in katero kaznivo dejanje oziroma prekršek.Iz mnenja informacijske pooblaščenke izhaja, da se snemanja lahko izvajajo le, če za to obstaja zakonska podlaga, sicer pa na podlagi predhodne privolitve (v primerih otrok staršev). Že samo snemanje, še zlasti pa tudi morebitna nadaljnja distribucija ali javna objava teh posnetkov brez soglasja staršev (zlasti na portalih za posredovanje videovsebin ali na spletnih omrežjih), pomeni poseg v osebnostne pravice otroka. S tem lahko lahko pride do odškodninske odgovornosti snemalca, kot jo določa obligacijski zakonik (OZ, 179. in 181. člen) in se uveljavlja s tožbo pred sodiščem.Posameznik lahko od sodišča zahteva tudi, da prepreči takšno dejanje ali da odstrani njegove posledice. Prav tako lahko takšna objava pomeni kaznivo dejanje neupravičenega slikovnega snemanja, če pride pri tem do občutnejšega posega v zasebnost snemanega. Zagrožena je denarna kazen ali zapor do enega leta, posameznik pa lahko pri policiji poda predlog za pregon, je pojasnila informacijska pooblaščenka