FOTO: Roku je prekipelo: Ali je to normalno?!

Gneča na cesti. FOTO: bralec Rok

MARIBOR – Na nas se je obrnil bralec, ki je v neskončnih kolonah na slovenskih cestah skoraj izgubil živce. Poslal nam je fotografije gneče v Mariboru in se hkrati vprašal: »Ali je to normalno? Včeraj sem se od Koloseja do Melja vozil 30 minut, ker majstori zaprejo hitro cesto skozi Pobrežje! Po drugih državah delajo to ponoči, samo pri nas pa se to dela podnevi in ko je največja prometna konica. Sramotno.«Konec meseca julija, v začetku meseca avgusta se bodo začela gradbena dela za izgradnjo železniškega podvoza pod Ljubljansko ulico. V tem času bo na tem delu veljala popolna zapora za promet, dostopi za stanovalce in institucije, ki delajo na tem območju, bodo urejeni.Na spletni strani Mestne občine Maribor so sicer objavili, da bodo dela potekala predvidoma 16 mesecev, v tem času pa bo veljala popolna zapora Ljubljanske ulice od križišča z Jezdarsko ulico do križišča z Masarykovo ulico in popolna zapora priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico. Vrednost gradbenih del je 8,9 milijona EUR, delež Mestne občine Maribor je 3,2 milijona EUR.