FOTO: Pretresljivi prizor z ljubljanske obvoznice: »Za kozlat!«

LJUBLJANA – Bralecnas je opozoril na fotografijo, ki jo je na svoji Facebook strani objavil zavod Reševalni pas, ob kateri človek ostane brez besed. V dopoldanskih urah je na ljubljanski obvoznici nastal zastoj, ob katerem so nekateri vozniki vzorno ustvarili reševalni pas. A kmalu sta se našla dva voznika, ki sta se na vse skupaj požvižgala. Eden se je mimo kolone zapeljal po sredini. Istočasno je nek drug »junak« kolono prehitel kar po odstavnem pasu.Pod objavljeno fotografijo so se usuli komentarji ogorčenih uporabnikov. Eden od njih je zapisal: »Še tele bi razumelo, da je treba narediti (ustvariti) reševalni pas. Situacija za kozlat.«Za osvežitev spomina: reševalni pas je treba ustvariti že, ko hitrost vožnje na avtocesti pade pod 60 kilometrov na uro in se do zaustavitve razvrstiti tako, da lahko po sredini pasu nemoteno pripelje vozilo na nujni vožnji. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na ostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črt smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas.Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali video.