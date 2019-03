FOTO: Pozor, če boste v Ljubljani storili to, vas čaka sto evrov kazni

Sredi Slovenske ceste ga je pričakal kakec. FOTO: Mirko, bralec poročevalec

Pet pasjih parkov

LJUBLJANA – Bralecse je lepega sončnega dne sprehajal po središču prestolnice, ko je skoraj stopil na pasji iztrebek.»Zakaj lastniki ne morejo pobrati iztrebkov za svojimi psi, še posebej v centru Ljubljane? Zakaj jih ne kaznujejo?« je potarnal.Preverili smo, kako je v Mestni občini Ljubljana urejena omenjena problematika.V Ljubljani mora lastnik oziroma skrbnik psa, ki za svojim štirinožnim prijateljem ne pobere iztrebka, plačati sto evrov globe. Kot nam je v kabinetu župana pojasnila, je za nadzor nad spoštovanjem določb odloka pristojen inšpektorat mestne uprave MOL.V praksi po besedah Kontićeve potekajo skupne akcije nadzora v sodelovanju s policijo in z mestnim redarstvom do štirikrat mesečno vse leto, inšpektorice in inšpektorji MOL pa spoštovanje določb odloka nadzorujejo tudi v okviru rednih nadzorov območja. V letih 2018 in 2019 sicer ni bilo izdanih glob zaradi nepobranih pasjih iztrebkov.Kot je še poudarila Kontićeva, je Ljubljana mesto, prijazno tako do ljudi kot tudi do njihovih ljubljenčkov. Od leta 2007 so v prestolnici postavili pet pasjih parkov. Ob Vilharjevi ulici (v sklopu Severnega parka), v Štepanjskem naselju (ob Pesarski), v Kosezah ob koseških blokih na Ulici bratov Učakar, v Šmartinskem parku in za garažami na Clevelandski ulici.»V Tivoliju in ob četrtni skupnosti Vič imamo urejeni tudi dve pasji stranišči na prostem, na območju Mestne občine Ljubljana pa je na javnih površinah postavljenih tudi 234 pasjih stebričkov, kamor lahko lastniki psov odlagajo pasje iztrebke. Pasji iztrebek, pobran z vrečko, lahko občani odložijo v posodo oziroma koš za mešane komunalne odpadke,« še dodaja Kontićeva.