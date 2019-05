FOTO: Poglejte, kam ga je zrinil sredi Ljubljane

Fant s posnetka že na policiji? To smo izvedeli

KRANJ – »Postopek poteka, opravljajo se razgovori in zbirajo obvestila.« To so nam danes povedali pri PU Kranj, potem ko je prišel včeraj v javnost grozljivi posnetek, na katerem je fant čez ograjo v globino zalučal mačka (o tem smo poročali v člankih Šokiral Slovenijo, mučitelj mačke zdaj javnosti sporoča