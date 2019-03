FOTO: Počilo pri bencinskem servisu, delna zapora ceste

Nesreča na Brezovici. FOTO: Mihaela, bralka poročevalka

BREZOVICA – Bralkanam je poslala fotografijo prometne nesreče, ki se je zgodila okoli 15. ure in zaradi katere je na regionalni cesti Ljubljana–Vrhnika pri Brezovici pri bencinskem servisu polovična zapora.Ob 15.01 sta na Tržaški cesti v Brezovici pri Ljubljani trčili osebni vozili. Gasilci PGD Vnanje Gorice, Brezovica in GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, očistili cestišče in pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, poroča uprava za zaščito in reševanje.Ceste so zaradi današnjega dežja in v nekaterih delih države tudi snega mokre in zato še toliko nevarnejše. Vozite pazljivo in strpno.