FOTO: Parkiranje pa takšno!

Parkiranje. FOTO: Moni Černe

KOPER – Vseeno je, v katerem mestu živimo, s parkirišči je vedno križ. Pustimo to, da so cene parkiranja, upoštevajoč slovenski standard, mnogo previsoke. A običajno parkirnih prostorov ni, če so, niso prosta ali pa so, ampak daleč od našega cilja, na sosedovi parceli ali na zasebnem koščku zemljišču, kjer se tako in tako ne izplača parkirati. Poleg kazni tako namreč tvegaš huronsko vpitje lastnika, ki te, lahko ste prepričani, zagotovo pričaka ob napačno parkiranem avtomobilu.A obstajajo tudi izjeme, velika parkirišča, ki so celo brezplačna. Tako je, denimo, tudi parkirišče pred trgovskim središčem v Kopru, v neposredni bližini koprskih zaporov, kjer je vseh 980 – poleg 12 za invalide – brezplačnih.Trgovci za urejanje prometa pred centri oziroma za pravilnost parkiranih avtov niso pristojni, redarstvo ima očitno druge poti, policisti se tam prikažejo, ko gre za intervencije, kraje ali nezgodne dogodke, parkirni kaos pa tako dobiva nove dimenzije.Voznik kombija s fotografije je izkoristil sistem in si dal duška tako, da je zasedel celo tri parkirana mesta. Očitno se mu je z nakupovanjem izjemno mudilo.Kaj reči za voznika ali voznico osebnega vozila, ki je, ravno tako v tem tednu, pred istim centrom v naglici zapustil(a) avto, pri tem pozabil(a) potegniti ročno zavoro in se, medtem ko so se drugi vozniki ubadali s tem, kaj se dogaja, ter s tem, kako ga varno obiti, prepustil(a) čarom prazničnih nakupov?Zdi se, da je težava predvsem v nas samih. Ko bi se vsi zavedali, koliko s tem povemo o sebi ter o tem, koliko (ne)kulture premoremo, morda tega ne bi počeli tako pogosto. Namreč, kaj si drugi mislijo o nas, večino še vedno zelo skrbi. Nič dobrega!